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Глава СК России взял на контроль проверку по факту массового отравления в Плавске

Глава СК России взял на контроль проверку по факту массового отравления в Плавске

К Александру Бастрыкину обратились пострадавшие от кишечной инфекции жители города.

В приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратились жители Плавска. В декабре прошлого года на очистных сооружениях произошел аварийный сброс канализационных стоков, которые попали в систему водоснабжения населенного пункта.

В результате многим местным жителям потребовалась медицинская помощь. Также отмечается отсутствие в аптеках и торговых объектах необходимых лекарственных препаратов и питьевой воды. Мер к устранению последствий возникшей ситуации не принимается.

Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети. 
В СУ СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Автор:
сегодня, в 13:04 +1
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