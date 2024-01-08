Глава СК России взял на контроль проверку по факту массового отравления в Плавске

В приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратились жители Плавска. В декабре прошлого года на очистных сооружениях произошел аварийный сброс канализационных стоков, которые попали в систему водоснабжения населенного пункта.

В результате многим местным жителям потребовалась медицинская помощь. Также отмечается отсутствие в аптеках и торговых объектах необходимых лекарственных препаратов и питьевой воды. Мер к устранению последствий возникшей ситуации не принимается.



Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети.

В СУ СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка.



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.