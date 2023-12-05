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В Заокском районе сгорела дача: пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Заокском районе сгорела дача: пострадал человек

Кроме того, огонь уничтожил расположенный рядом с домом сарай.

В 16.41 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в СНТ «Солнышко» (Заокский район). На место выехали три пожарных расчёта и добровольная пожарная команда «Капитан клуб».

Они добрались до адреса за 13 минут. В 17.00 открытое горение было ликвидировано. Пострадал один человек, дача и расположенный рядом сарай сгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Сотрудники МЧС напоминают: при первых признаках пожара (запах гари, дым) нужно срочно сообщить в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

сегодня, в 22:35 0
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Тульская областьЗаокский район

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