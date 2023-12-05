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Какие дома Тулы останутся без электричества 6 декабря

Какие дома Тулы останутся без электричества 6 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих отключениях.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Кауля, 2, 4, 6-а,
  • ул. Новомосковская, 19-а, 21, 23,
  • ул. Морозова, 22,
  • ул. Бондаренко, 19, 19 к. 1, 21, 23, 25,
  • ул. Хворостухина, 7,
  • ул. Марата, 49,
  • ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
  • ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
  • ул. Токарева, 11-17 (нечётн.), 8, 10, 16, 18, 28, 30,
  • ул. Галкина, 237, 259, 284,
  • ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 30-48 (чётн.), 31-45 (нечётн.), 36-а, 38-а, 46-а,
  • ул. Парижской Коммуны, 27-а,
  • ул. Малые Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
  • ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 36-а, 36-б, 36-г,
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36, 43-а,
  • ул. Тимирязева, 20, 22,
  • ул. Луначарского, 132-170 (чётн.), 134-а, 162-а, 139, 141,
  • ул. Ствольная, 3-45 (нечётн.), 4-36 (чётн.), 1-а, 5-а, 21-а,
  • ул. Пороховая, 33, 34, 37, 38,
  • ул. Курковая, 9-б,
  • ул. Нормандии Неман, 37.
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