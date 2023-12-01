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В Туле рабочий получил ожоги лица и тела из-за разлива шлаковых масс

В Туле рабочий получил ожоги лица и тела из-за разлива шлаковых масс

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следствием уставлено, что сотрудник одного из металлургических предприятий при выполнении работ по кантованию ковша получил ожоги по всему телу и лицу вследствие разлива шлаковых масс. Полученные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью. ЧП случилось в результате ненадлежащего исполнения ответственным лицом своих обязанностей по обеспечению безопасности условий труда.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, изъяли документацию, имеющую значение для следствия. Следователь даст оценку действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда.

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