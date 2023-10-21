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Момент ДТП с выскочившим на тротуар внедорожником снял видеорегистратор

Момент ДТП с выскочившим на тротуар внедорожником снял видеорегистратор

Кадры аварии опубликовали в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео момента ДТП, которое произошло днем 18 октября на пересечении ул. Октябрьской и ул. Арсенальной в Туле. 

На записи видно, что столкнувшиеся автомобили двигались в попутном направлении. Предположительно, при повороте налево водитель Opel не только нарушил ПДД (повернул налево не с попутных трамвайных путей), но и не убедился в безопасности своего маневра. 

По данным региональной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись внедорожник SsangYong и легковушка Opel. В результате происшествия никто не пострадал.

 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:13 +1
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