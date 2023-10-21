Момент ДТП с выскочившим на тротуар внедорожником снял видеорегистратор

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео момента ДТП, которое произошло днем 18 октября на пересечении ул. Октябрьской и ул. Арсенальной в Туле.

На записи видно, что столкнувшиеся автомобили двигались в попутном направлении. Предположительно, при повороте налево водитель Opel не только нарушил ПДД (повернул налево не с попутных трамвайных путей), но и не убедился в безопасности своего маневра.

По данным региональной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись внедорожник SsangYong и легковушка Opel. В результате происшествия никто не пострадал.