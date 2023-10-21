Мария Панюкова из Тульской области выступила в финале шоу «Голос. Уже не дети»

фото: Первый канал

20 октября в прямом эфире Первого канала состоялся финал шоу «Голос. Уже не дети», в ходе которого телезрители выбрали победителя всего сезона.

Наша землячка, 16-летняя Мария Панюкова, в финале представляла команду Димы Билана. Девушка выступила с композицией «Я тебя отвоюю» — это стихи Марины Цветаевой на музыку Игоря Крутого. По решению зрителей Панюкова покинула финал, уступив своей сокоманднице Ренате Таировой.

Ну, а победительницей шоу стала Вероника Сыромля. Певица участвовала в шоу «Голос. Дети 5 сезон». В тот раз она стала финалисткой команды Пелагеи, а теперь забрала победу под руководством Егора Крида.