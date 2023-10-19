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Угонщик из Новомосковска нашёл в машине банковскую карту и снял с неё деньги
Фото из архива Myslo

Угонщик из Новомосковска нашёл в машине банковскую карту и снял с неё деньги

Злоумышленник задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 35-летний местный житель. Он сообщил, что с ул. Демкина был угнан принадлежащий ему автомобиль. В салоне лежала куртка, в которой находилась банковская карта. Позже со счёта мужчины было списано 22206 рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, расположенных в городе, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника: им оказался безработный ранее судимый 38-летний знакомый владельцам машины. Он признался в преступлении.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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сегодня, в 22:30 +1
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