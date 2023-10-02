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Нападение медведя на людей в Алексине: ферма закрыта, дело передано в суд

Нападение медведя на людей в Алексине: ферма закрыта, дело передано в суд

Животных разберут по зоопаркам до конца ноября.

В Алексине в суд направлено дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, во время посещения зоофермы 27-летняя женщина вместе с дочкой подошла к одному из вольеров с хищными животными. Находящийся там медведь сквозь решетку ударил посетительниц лапой, причинив им травмы рук. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований техники безопасности 44-летний мужчина и его 26-летний сын, оказывая по указанному адресу услуги демонстрации животных за плату, не установили дополнительные ограждения, препятствующие доступу посетителей к вольерам, в которых содержатся животные, что привело к травмированию посетителей.

По информации Myslo, в настоящий момент обвиняемые находятся под домашним арестом, но им разрешено ездить на ферму для того, чтобы кормить животных. Сама зооферма закрыта, питомцев фермы разберут по зоопаркам до конца ноября.

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