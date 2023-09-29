  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Болдина водитель Nissan Almera успел на красный по встречке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Болдина водитель Nissan Almera успел на красный по встречке

На ул. Болдина водитель Nissan Almera успел на красный по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

И снова представляем вашему вниманию кадры с видеорегистратора Дмитрия Л. Запись сделана на ул. Болдина в Туле. На ней видно, как водитель Nissan Almera дважды нарушил правила дорожного движения.

«Здравствуйте. Перекресток ул. Болдина и ул. Оружейной. На запрещающий сигнал светофора и ещё к тому же через сплошную», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Заречье встретили «бешеный» Matiz
Дежурная часть
В Заречье встретили «бешеный» Matiz
сегодня, в 16:29, 7 734 3
Никому не помешавшего водителя Renault Kaptur оштрафовали за езду по встречке
Дежурная часть
Никому не помешавшего водителя Renault Kaptur оштрафовали за езду по встречке
сегодня, в 12:15, 10 1095 -1
В Туле водитель легковушки «не заметил» пешехода
Дежурная часть
В Туле водитель легковушки «не заметил» пешехода
вчера, в 19:45, 23 1615 0
На пр. Ленина велосипедист жестко подрезал мотоциклиста
Дежурная часть
На пр. Ленина велосипедист жестко подрезал мотоциклиста
вчера, в 16:39, 26 2083 3
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 20:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выходных в Тулу придёт осень
На выходных в Тулу придёт осень
Судебные приставы ответят на вопросы туляков
Судебные приставы ответят на вопросы туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.