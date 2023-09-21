Тулячка: «По улице Жуковского три дня льется вода из колодца! Аварийные службы так и не приехали»

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По словам читательницы, она много раз звонила в водоканал.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ирина. Она рассказала, что на улице Жуковского несколько дней назад произошла коммунальная авария, но ее до сих пор не устранили.

— В Туле напротив дома по ул. Жуковского, 4 из колодца льется вода с 19 сентября. Звонили много раз в аварийную АО «Тулагорводоканал», на момент отправления сообщения так никто и не приехал. Без воды большое здание по адресу ул. Жуковского, 1/Советская, 74, — рассказала Ирина.

Женщина надеется, что с помощью публикации на Myslo удастся привлечь внимание ответственных к устранению проблемы.

Отметим, что на момент публикации новости на сайте водоканала не было информации об указанной аварии.

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