Причинённый туляками материальный ущерб из-за преступных посягательств достиг 1,8 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тульской области.

За прошедший период 2023 года на территории региона выявили 10 865 преступлений. Подробный их анализ дали в прокуратуре Тульской области.

Так, за восемь месяцев отмечено снижение краж на 9,8%, на 22% — фактов неправомерного завладения транспортным средством, на 15,8% — грабежей. Уменьшились случаи умышленного поджога: с 38 до 29. Незначительно, с 33 до 30 — разбойных нападений. Всего на 4% — потерпевших, погибших от преступных посягательств: с 174 до 167. И на 2,2% — уличных преступлений: с 1431 до 1400.

— В январе-августе 2023 года правоохранительными органами выявлено 635 и 190 уголовно наказуемых деяний экономической и коррупционной направленности соответственно, а также 986 преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков, в сфере незаконного оборота оружия — 114, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Стало меньше преступлений, совершённых гражданами под алкоголем, хотя их динамика упала всего на 2%. Раскрываемость преступлений составила 53,8%. Материальный ущерб, причинённый преступными посягательствами, достиг 1,8 млрд рублей.