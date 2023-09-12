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Причинённый туляками материальный ущерб из-за преступных посягательств достиг 1,8 млрд рублей
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тульской области.

Причинённый туляками материальный ущерб из-за преступных посягательств достиг 1,8 млрд рублей

Прокуратура Тульской области провела анализ преступлений за восемь месяцев.

За прошедший период 2023 года на территории региона выявили 10 865 преступлений. Подробный их анализ дали в прокуратуре Тульской области.

Так, за восемь месяцев отмечено снижение краж на 9,8%, на 22% — фактов неправомерного завладения транспортным средством, на 15,8% — грабежей. Уменьшились случаи умышленного поджога: с 38 до 29. Незначительно, с 33 до 30 — разбойных нападений. Всего на 4% — потерпевших, погибших от преступных посягательств: с 174 до 167. И на 2,2% — уличных преступлений: с 1431 до 1400.

— В январе-августе 2023 года правоохранительными органами выявлено 635 и 190 уголовно наказуемых деяний экономической и коррупционной направленности соответственно, а также 986 преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков, в сфере незаконного оборота оружия — 114, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Стало меньше преступлений, совершённых гражданами под алкоголем, хотя их динамика упала всего на 2%. Раскрываемость преступлений составила 53,8%. Материальный ущерб, причинённый преступными посягательствами, достиг 1,8 млрд рублей.

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Автор:
сегодня, в 11:01 0
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