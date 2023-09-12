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Летом музеи Тульской области посетили 1,3 млн человек
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Летом музеи Тульской области посетили 1,3 млн человек

Это на 15% больше, чем в 2022 году.

На оперативном совещании под председательством губернатора обсудили итоги проекта «Музейное лето в Туле», который второй год реализуется в регионе по инициативе Алексея Дюмина.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что этим летом музеи региона посетили 1,3 млн человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. В этот раз акцент был сделан на просветительских мероприятиях. При этом событий и площадок стало больше, а аудитория расширилась по интересам.

Проект традиционно стартовал с Международного дня музеев. 18 мая открылась новая точка притяжения в Музейном квартале — экспозиция, посвященная Левше, блохе и другим тульским секретам.

Завершится проект в эти выходные. 16 сентября на Куликовом поле состоится масштабный праздник с традиционной исторической реконструкцией, а в воскресенье у стен Тульского кремля — первый всероссийский диджитал-фестиваль «Родина-герой» с мэппинг-концертом (3D-проекция).

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Все лето в рамках проекта «Кремлевские сезоны» проходили представления на открытом воздухе в Тульском кремле и на Казанской набережной. Зрители увидели постановку на воде «Сказка о Царе Салтане. Перезагрузка», semi-stage оперу «Евгений Онегин» и др.

Театральный фестиваль «Толстой» в этом году впервые прошел с участием артистов Большого театра. В «Музыкальном лете в Поленово» приняли участие известные московские и тульские музыканты. В Тульском кремле состоялся фестиваль «Пятницкая башня» с популярными артистами театра и эстрады.

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Традиционные массовые фестивальные гулянья в Крапивне, Веневе, Чекалине, Епифани, Белеве переформатировались в культурно-просветительские мероприятия, охватывающие все учреждения культуры и исторические территории.

Одна из визитных карточек региона — крупные этнографические фестивали. В ремесленном дворе «Добродей» прошли традиционный праздник «День пряника» и Всероссийский творческий конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». А сам двор этим летом отметил свое 5-летие.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля работает обновленная экспозиция «Солдатские письма. Битва Zа правду», посвященная СВО. В парке «Патриот» готовится к открытию выставка «Россия. Донбасс. Тула. Одна история — одна судьба».

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Также в рамках «Музейного лета» были организованы встречи молодежи с военными журналистами и блогерами.

Прошло более 40 выставок, в том числе совместно с ведущими федеральными музеями. Среди значимых событий — выставка «Шедевры тульских мастеров», приуроченная к 150-летию музея оружия, и молодежный выставочный проект «Толстой без бороды» музея «Ясная Поляна». Федеральные выставочные проекты охватили и малые города: в Богородицк приехала выставка работ Никаса Сафронова, а в Ефремов — музея-усадьбы Тургенева.

Татьяна Рыбкина отметила, что уже началась подготовка к «Музейному лету в Туле» 2024 года.

сегодня, в 10:49 0
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