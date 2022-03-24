Список антикризисных покупок туляков: мужчины скупают автозапчасти, женщины — косметику

Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки на будущее в последние дни делал каждый четвертый туляк (26%). 74% не покупали ничего впрок. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (27%). Реже всего так поступают туляки с доходом свыше 80 тыс. руб. (22%).



Чаще всего туляки (44%) приобретали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею. Бытовой химией запаслись 15%, предметами личной гигиены — 14%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (10%) купил лекарства.

В том, что покупали впрок все подряд, признались 7% респондентов. По 4% закупили консервы и товары для животных, 3% обновили одежду и обувь, по 2% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок продукты больше свойственно мужчинам в Туле: они сообщали об этом вдвое чаще женщин.

Как выяснил SuperJob, тулячки чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных.

Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин.

Друзья, а чем вы запаслись впрок? Расскажите нам об этом в комментариях!