Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым»

Фото: Максим Шипилов

В районе 180-го километра столкнулись мусоровоз и грузовая ГАЗель.

Утром 5 февраля примерно на 180-м километре автодорогм М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец Максим Шипилов, на подъеме неподалеку от поворота на Барсуки столкнулись мусоровоз и грузовая ГАЗель.

«Водитель ГАЗели скончался на месте, водителя мусоровоза увезли в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на 8 часов утра дорога перекрыта в обе стороны», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, причиной автоаварии мог стать сон за рулем, с поледущим выездом на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, городской службы спасения и медики.