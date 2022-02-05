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Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым»
Фото: Максим Шипилов

Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым»

В районе 180-го километра столкнулись мусоровоз и грузовая ГАЗель.

Утром 5 февраля примерно на 180-м километре автодорогм М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец Максим Шипилов, на подъеме неподалеку от поворота на Барсуки столкнулись мусоровоз и грузовая ГАЗель.
 
«Водитель ГАЗели скончался на месте, водителя мусоровоза увезли в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на 8 часов утра дорога перекрыта в обе стороны», — рассказал очевидец.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии мог стать сон за рулем, с поледущим выездом на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, городской службы спасения и медики.
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Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 1
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 2
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 3
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 4
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 5
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 6
Под Тулой из-за жуткого ДТП перекрыта дорога М-2 «Крым», Фото: 7
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