Силовики провели облаву на мигрантов в тепличном комплексе под Тулой

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Выяснилось, что 72 работника трудились в теплицах, не имея необходимых документов.

Сотрудники различных подразделений УМВД России по Тульской области совместно с ОМОНом Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства сотрудниками тепличного комплекса, расположенного в Щекинском районе.

Выяснилось, что в теплицах нелегально трудились 72 иностранца. Каждому из них грозит штраф от 2000 до 5000 рублей и выдворение за пределы Российской Федерации.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что силовиками также проведены административные расследования в отношении работодателей нелегалов. Меру наказания для них определит суд.