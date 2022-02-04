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Силовики провели облаву на мигрантов в тепличном комплексе под Тулой
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Силовики провели облаву на мигрантов в тепличном комплексе под Тулой

Выяснилось, что 72 работника трудились в теплицах, не имея необходимых документов.

Сотрудники различных подразделений УМВД России по Тульской области совместно с ОМОНом Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства сотрудниками тепличного комплекса, расположенного в Щекинском районе. 

Выяснилось, что в теплицах нелегально трудились 72 иностранца. Каждому из них грозит штраф от 2000 до 5000 рублей и выдворение за пределы Российской Федерации.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что силовиками также проведены административные расследования в отношении работодателей нелегалов. Меру наказания для них определит суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:30 +6
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