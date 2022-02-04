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Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов
Фото: министерство образования Тульской области

Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки она пройдёт в онлайн-режиме.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого для ознакомления с 8 по 11 февраля проведёт «Неделю открытых дверей» для будущих абитуриентов и их родителей.

Старшеклассники смогут познакомиться с факультетами, увидеть самые интересные учебные, творческие, научные и спортивные пространства, а также получить ответы на интересующие вопросы. Публикуем расписание:

Дата

Время

Факультет

Вторник, 8 февраля

12.00

Физической культуры

Среда, 9 февраля

12.00

Естественных наук

Среда, 9 февраля

13.30

Психологии

Четверг, 10 февраля

12.00

Искусств, социальных и гуманитарных наук

Четверг, 10 февраля

13.30

Иностранных языков

Четверг, 10 февраля

14.00

Институт передовых информационных технологий

Пятница, 11 февраля

12.00

Русской филологии и документоведения

Пятница, 11 февраля

12.00

Истории и права

Пятница, 11 февраля

15.00

Математики, физики и информатики

Встречи пройдут в формате видеоконференций в Zoom. Ссылка для подключения – тут.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 0
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