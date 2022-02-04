Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов
Из-за напряженной эпидемиологической обстановки она пройдёт в онлайн-режиме.
ТГПУ им. Л. Н. Толстого для ознакомления с 8 по 11 февраля проведёт «Неделю открытых дверей» для будущих абитуриентов и их родителей.
Старшеклассники смогут познакомиться с факультетами, увидеть самые интересные учебные, творческие, научные и спортивные пространства, а также получить ответы на интересующие вопросы. Публикуем расписание:
|
Дата
|
Время
|
Факультет
|
Вторник, 8 февраля
|
12.00
|
Физической культуры
|
Среда, 9 февраля
|
12.00
|
Естественных наук
|
Среда, 9 февраля
|
13.30
|
Психологии
|
Четверг, 10 февраля
|
12.00
|
Искусств, социальных и гуманитарных наук
|
Четверг, 10 февраля
|
13.30
|
Иностранных языков
|
Четверг, 10 февраля
|
14.00
|
Институт передовых информационных технологий
|
Пятница, 11 февраля
|
12.00
|
Русской филологии и документоведения
|
Пятница, 11 февраля
|
12.00
|
Истории и права
|
Пятница, 11 февраля
|
15.00
|
Математики, физики и информатики
Встречи пройдут в формате видеоконференций в Zoom. Ссылка для подключения – тут.