Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов

Фото: министерство образования Тульской области

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки она пройдёт в онлайн-режиме.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого для ознакомления с 8 по 11 февраля проведёт «Неделю открытых дверей» для будущих абитуриентов и их родителей.

Старшеклассники смогут познакомиться с факультетами, увидеть самые интересные учебные, творческие, научные и спортивные пространства, а также получить ответы на интересующие вопросы. Публикуем расписание:

Дата Время Факультет Вторник, 8 февраля 12.00 Физической культуры Среда, 9 февраля 12.00 Естественных наук Среда, 9 февраля 13.30 Психологии Четверг, 10 февраля 12.00 Искусств, социальных и гуманитарных наук Четверг, 10 февраля 13.30 Иностранных языков Четверг, 10 февраля 14.00 Институт передовых информационных технологий Пятница, 11 февраля 12.00 Русской филологии и документоведения Пятница, 11 февраля 12.00 Истории и права Пятница, 11 февраля 15.00 Математики, физики и информатики