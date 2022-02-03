За обитателями тульских СИЗО и колоний наблюдают 3000 видеокамер

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Камеры и регистраторы способствуют профилактике правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также укрепляют дисциплину и порядок среди сотрудников УФСИН.

В исправительных учреждениях и СИЗО Тульской области установлено 2165 видеокамер и 145 стационарных видеорегистраторов, а в распоряжении сотрудников, заступающих на службу, имеется более 700 портативных видеорегистраторов.

Их носят сотрудники, которые в процессе работы непосредственно контактируют со спецконтингентом. Зная о том, что их снимают, осужденные и подозреваемые стараются не нарушать требования законодательства и правила внутреннего распорядка.