новости
новости
Регистрация
За обитателями тульских СИЗО и колоний наблюдают 3000 видеокамер
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

За обитателями тульских СИЗО и колоний наблюдают 3000 видеокамер

В УФСИН России по Тульской области расширяется практика применения средств видеофиксации.

Камеры и регистраторы способствуют профилактике правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также укрепляют дисциплину и порядок среди сотрудников УФСИН.

В исправительных учреждениях и СИЗО Тульской области установлено 2165 видеокамер и 145 стационарных видеорегистраторов, а в распоряжении сотрудников, заступающих на службу, имеется более 700 портативных видеорегистраторов.

Их носят сотрудники, которые в процессе работы непосредственно контактируют со спецконтингентом. Зная о том, что их снимают, осужденные и подозреваемые стараются не нарушать требования законодательства и правила внутреннего распорядка.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:21 −2
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областивидеорегистраторСИЗОисправительные колонии
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 4 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 4 февраля
Тулячка набрала кредитов и отдала мошенникам 4,4 млн рублей
Тулячка набрала кредитов и отдала мошенникам 4,4 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.