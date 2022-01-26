В Туле в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Вечером 26 января на 2-м километре подъезда к Туле на трассе М-2 "Крым", в районе пос. Богучарово произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

«В легковом автомобиле труп», — рассказал туляк.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. Информация о столкновении Nissan Teana и грузовика Hyundai поступила в 16.45. Водитель легковушки погиб, его личность устанавливается. Пассажиров в машинах не было.

UPD: публикация дополнена в 18.25.