новости
новости
Регистрация
В Туле в ДТП с грузовиком погиб мужчина

В Туле в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Вечером 26 января на 2-м километре подъезда к Туле на трассе М-2 "Крым", в районе пос. Богучарово произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.
 
«В легковом автомобиле труп», — рассказал туляк.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. Информация о столкновении Nissan Teana и грузовика Hyundai поступила в 16.45. Водитель легковушки погиб, его личность устанавливается. Пассажиров в машинах не было.
 
UPD: публикация дополнена в 18.25.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие ковидные ограничения действуют в Тульской области с 27 января: полный перечень
Какие ковидные ограничения действуют в Тульской области с 27 января: полный перечень
«Ваш зять попал в ДТП!»: «золотая» тёща из Тулы отдала мошенникам миллион рублей
«Ваш зять попал в ДТП!»: «золотая» тёща из Тулы отдала мошенникам миллион рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.