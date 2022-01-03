«Накажи автохама»: одностороннее движение, как веский «Довод»

Дмитрий Р. прислал в нашу традиционную рубрику видео, которое снял рядом с домом № 32 по ул. Вильямса в Туле. К сожалению, дату съемки он не указал.

Когда ПДД нарушает автомобиль с такими запоминающимися номерами, иногда происходит все в точности до наоборот, чем на видео Дмитрия. Поэтому при просмотре кадров нам вспомнился реверс энтропии из неплохого фильма «Довод»… В общем, в первую очередь это видео для тех, кто в теме ;)

После публикации с корреспондентом Myslo связался водитель запечатленного на видео Toyota. По его словам, он подъезжал к «Континенту» для разгрузки товара - в ТЦ у него расположены две торговых точки.

«Там «напряженный» проезд, и мне оставался один корпус для выезда от ТЦ. Но, из-за водителя на Nissan, который снял это видео, мне пришлось сдавать назад. Я прекрасно знаю про знак «Одностороннее движение», но там в тот же момент находился мусоровоз, который не мог нормально проехать из-за предновогодней суеты. Поэтому, чтобы не мешать ему работать, я подъехал так, как это видно на видео. И еще скажу, что, наверное, лет за пять последних, у меня нет ни одного нарушения ПДД», - утверждает водитель Toyota.

Новость обновлена в 04.01.2022, в 13.35. Добавлен комментарий водителя Toyota.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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