Центр Тулы замер в пробках

Фото из архива MySlo

Практически все основные улицы на карте окрасились в красный цвет.

Вечером 27 декабря в центральной части Тулы значительно затруднено движение — скорость потока машин не превышает 30 км/ч. Самые большие заторы — на проспекте Ленина, ул. Оборонной, Рязанской, Советской, Менделеевской.

В Пролетарском районе традиционно «стоят» ул. Кирова и Ложевая, а также соединяющий Пролетарский район с Заречьем Демидовский путепровод, движение по которому из-за реконструкции открыто лишь частично.