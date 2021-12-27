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Центр Тулы замер в пробках
Фото из архива MySlo

Центр Тулы замер в пробках

Практически все основные улицы на карте окрасились в красный цвет.

Вечером 27 декабря в центральной части Тулы значительно затруднено движение — скорость потока машин не превышает 30 км/ч. Самые большие заторы — на проспекте Ленина, ул. Оборонной, Рязанской, Советской, Менделеевской.

В Пролетарском районе традиционно «стоят» ул. Кирова и Ложевая, а также соединяющий Пролетарский район с Заречьем Демидовский путепровод, движение по которому из-за реконструкции открыто лишь частично.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:45 +5
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