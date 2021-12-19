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«Тулица» проиграла калининградскому «Локомотиву». Фоторепортаж Myslo

«Тулица» проиграла калининградскому «Локомотиву». Фоторепортаж Myslo

И прервала свою победную серию из пяти матчей.

В субботу, 18 декабря, в МСЦ «Тула-Арена» состоялся волейбольный матч между «Тулицей» и «Локомотивом» (Калининградская область).

Игра завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0 (25:23, 25:8, 25:21).
 
«Локомотив» в текущем чемпионате пока не проигрывал и с 11 победами занимает первое место в турнирной таблице. «Тулица» потерпела первое поражение после серии из пяти победных игр и занимает третье место.
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Тулица - Локомотив, Фото: 44
Тулица - Локомотив, Фото: 45
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Тулица - Локомотив, Фото: 48
Тулица - Локомотив, Фото: 49
Тулица - Локомотив, Фото: 50
Тулица - Локомотив, Фото: 51
Тулица - Локомотив, Фото: 52
Тулица - Локомотив, Фото: 53
Тулица - Локомотив, Фото: 54
Тулица - Локомотив, Фото: 55
Тулица - Локомотив, Фото: 56
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Тулица - Локомотив, Фото: 58
Тулица - Локомотив, Фото: 59
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Тулица - Локомотив, Фото: 62
Тулица - Локомотив, Фото: 63
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Тулица - Локомотив, Фото: 66
Тулица - Локомотив, Фото: 67
Тулица - Локомотив, Фото: 68
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Тулица - Локомотив, Фото: 70
Тулица - Локомотив, Фото: 71
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Тулица - Локомотив, Фото: 79
Тулица - Локомотив, Фото: 80
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Тулица - Локомотив, Фото: 82
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Тулица - Локомотив, Фото: 84
Тулица - Локомотив, Фото: 85
Тулица - Локомотив, Фото: 86
Тулица - Локомотив, Фото: 87
Тулица - Локомотив, Фото: 88
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Тулица - Локомотив, Фото: 90
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:18 +3
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