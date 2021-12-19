«Тулица» проиграла калининградскому «Локомотиву». Фоторепортаж Myslo

И прервала свою победную серию из пяти матчей.

В субботу, 18 декабря, в МСЦ «Тула-Арена» состоялся волейбольный матч между «Тулицей» и «Локомотивом» (Калининградская область).

Игра завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:0 (25:23, 25:8, 25:21).

«Локомотив» в текущем чемпионате пока не проигрывал и с 11 победами занимает первое место в турнирной таблице. «Тулица» потерпела первое поражение после серии из пяти победных игр и занимает третье место.