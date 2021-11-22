Туляк расплатился в магазине фальшивой купюрой и получил три года колонии

Пролетарский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в хранении и сбыте поддельных денег. Установлено, что около двух лет назад он купил фальшивый билет Банка России достоинством 5000 рублей и хранил у себя дома для дальнейшего сбыта.

17 марта он пришёл в магазин «Красное и Белое» и, покупая продукты, расплатился поддельной купюрой. Фальшивка поступила в тульское отделение Банка России и позже была изъята сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы, а поскольку ранее фигурант был осужден по другой статье УК РФ, ему предстоит провести в колонии строгого режима семь лет.