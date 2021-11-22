Тульские рукопашники взяли медали на первенстве ЦФО

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов нашей страны.

С 19 по 21 ноября в Липецке проходило первенство ЦФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−13 лет. Воспитанники тульской спортивной школы «Триумф» завоевали следующие призовые места:

Алина Кайтазова — второе место,

Елизавета Прокудина — второе место,

Иван Мартинес — третье место.

В чемпионате ЦФО среди мужчин и женщин отличились Алексей Семёнов и Семён Юдин — второе и третье места соответственно.