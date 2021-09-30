Тульский предприниматель намухлевал со свалкой и угодил под суд

Тот случай, когда овчинка выделки совсем не стоила.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Арсеньевского района. Он обвиняется в крупном мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый не исполнил обязательства по контракту, заключенному между администрацией муниципального образования и им как индивидуальным предпринимателем, о ликвидации свалки в поселке Центральный Арсеньевского района. Он должен был вывезти и утилизировать мусор, а вместо этого просто закопал его в землю в том же месте, где тот и находился. Перед администрацией же отчитался о выполнении работ, за что получил из бюджета более 500 тысяч рублей.

Следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к содеянному. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 млн руб.