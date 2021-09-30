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У волейбольной «Тулицы» появился тренер силовой и кондиционной подготовки
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

У волейбольной «Тулицы» появился тренер силовой и кондиционной подготовки

Им назначен Николай Коренчук.

Тренер сборной России 29-летний Николай Коренчук вошел в тренерский штаб ВК «Тулица». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Николай Дмитриевич назначен тренером силовой и кондиционной подготовки.

За свою волейбольную карьеру Коренчук успел поиграть за «Ярославич», «Урал», «Искру». Игрок молодежной сборной России.

Как тренер возглавлял «Заречье-Одинцово», сборную России U-20.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 +1
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