У волейбольной «Тулицы» появился тренер силовой и кондиционной подготовки

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Тренер сборной России 29-летний Николай Коренчук вошел в тренерский штаб ВК «Тулица». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Николай Дмитриевич назначен тренером силовой и кондиционной подготовки.

За свою волейбольную карьеру Коренчук успел поиграть за «Ярославич», «Урал», «Искру». Игрок молодежной сборной России.

Как тренер возглавлял «Заречье-Одинцово», сборную России U-20.