В Новомосковске автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

Вечером 18 сентября на Рязанском шоссе в Новомосковск неизвестный автомобиль сбил пешехода – 36-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Тело мужчины спустя некоторое время обнаружили прохожие.

Сотрудники ГИБДД по Тульской области на данный момент выясняют обстоятельства случившего и ведут розыск машины и водителя.