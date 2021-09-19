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В Новомосковске автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

В Новомосковске автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

Трагедия произошла вечером 18 сентября на Рязанском шоссе.

Вечером 18 сентября на Рязанском шоссе в Новомосковск неизвестный автомобиль сбил пешехода – 36-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Тело мужчины спустя некоторое время обнаружили прохожие.

Сотрудники ГИБДД по Тульской области на данный момент выясняют обстоятельства случившего и ведут розыск машины и водителя.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:15 +1
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НовомосковскТульская область
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