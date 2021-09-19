В Новомосковске автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
Трагедия произошла вечером 18 сентября на Рязанском шоссе.
Вечером 18 сентября на Рязанском шоссе в Новомосковск неизвестный автомобиль сбил пешехода – 36-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Тело мужчины спустя некоторое время обнаружили прохожие.
Сотрудники ГИБДД по Тульской области на данный момент выясняют обстоятельства случившего и ведут розыск машины и водителя.
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