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Туляк пытался спуститься по простыне и упал с высоты третьего этажа

Туляк пытался спуститься по простыне и упал с высоты третьего этажа

В момент происшествия мужчина был пьян.

Накануне утром на ул. Смидович произошел несчастный случай. По информации Myslo, местный 31-летний житель был заперт в своей квартире на третьем этаже и решил «выйти» на улицу через окно.
 
Для этой цели нетрезвый мужчина решил использовать простыни, но, видимо, не рассчитал свои силы и сорвался вниз. Увидев произошедшее, очевидцы вызвали скорую.
 
Пострадавшего госпитализировали в Ваныкинскую больницу с переломом костей правого предплечья и таза.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:15 +5
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