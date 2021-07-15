Туляк пытался спуститься по простыне и упал с высоты третьего этажа

В момент происшествия мужчина был пьян.

Накануне утром на ул. Смидович произошел несчастный случай. По информации Myslo, местный 31-летний житель был заперт в своей квартире на третьем этаже и решил «выйти» на улицу через окно.

Для этой цели нетрезвый мужчина решил использовать простыни, но, видимо, не рассчитал свои силы и сорвался вниз. Увидев произошедшее, очевидцы вызвали скорую.

Пострадавшего госпитализировали в Ваныкинскую больницу с переломом костей правого предплечья и таза.