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«Накажи автохама»: подборка неадекватности и наглости от читателя Myslo

«Накажи автохама»: подборка неадекватности и наглости от читателя Myslo

Автор назвал свой ролик небольшой нарезкой из будней автомобилистов.

В рубрику «Накажи автохама» пришло письмо от нашего читателя под псевдонимом XAM.TULA:

«Высылаю вам подборку неадекватности и наглости, граничащей с безумием. Это небольшая нарезка из будней автомобилистов. Долго думал, делать это или нет, но после того, как наши доблестные служители закона стали реагировать на подобные публикации, решил, что время пришло! Надеюсь, подобным обнародованием «шалостей» нарушителей мы сможем заставить соблюдать ПДД и ценить жизнь окружающих нас людей».

В ролике – несколько эпизодов автохамства, запечатленных на дорогах Тульской области с начала июня по сегодняшний день. Самые распространенные нарушения – выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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