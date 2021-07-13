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В Тульской области пенсионер выгнал брата из дома и получил трубой по голове
Фото: архив Myslo.

В Тульской области пенсионер выгнал брата из дома и получил трубой по голове

На потерпевшего напал ранее судимый мужчина, который выпивал с «изгнанным» и решил за него отомстить.

В Донском 29-летний местный житель признан виновным в разбое с незаконным проникновением в жилище, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что 23 февраля обвиняемый, ранее судимый за угон и вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, распивал алкоголь в компании пенсионера. Пожилой мужчина пожаловался собутыльнику, что его выгнал из дома младший брат. Услышав о такой несправедливости, нетрезвый обвиняемый нацепил на лицо медицинскую маску и отправился в гости к брату собутыльника, прихватив металлическую трубу.
 
60-летний мужчина открыл дверь в квартиру на стук, даже не посмотрев в глазок, – был уверен, что это пришла соседка. Гость нанес потерпевшему два удара трубой по голове и затащил в квартиру. Изучив жилище, он забрал банковскую карту пенсионера и два его мобильных телефона, после чего ушел. Ущерб от действий обвиняемого составил 74 000 рублей, уточнили Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области. 
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:20 0
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