На Зеленстрое столкнулись фура и ритуальный автомобиль: половина проспекта Ленина перекрыта

Днем 9 июля на путепроводе в районе пересечения проспекта Ленина, Калужского шоссе и улицы Рязанской столкнулись фура и «Газель» ритуальной службы.

По предварительным данным, большегруз поворачивал с проспекта направо в сторону Рязанской улицы, а «Газель» двигалась прямо. В итоге фура полностью перегородила часть проспекта в сторону центра города.