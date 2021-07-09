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На Зеленстрое столкнулись фура и ритуальный автомобиль: половина проспекта Ленина перекрыта

На Зеленстрое столкнулись фура и ритуальный автомобиль: половина проспекта Ленина перекрыта

Незначительное ДТП стало причиной огромной пробки.

Днем 9 июля на путепроводе в районе пересечения проспекта Ленина, Калужского шоссе и улицы Рязанской столкнулись фура и «Газель» ритуальной службы.

По предварительным данным, большегруз поворачивал с проспекта направо в сторону Рязанской улицы, а «Газель» двигалась прямо. В итоге фура полностью перегородила часть проспекта в сторону центра города.

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На Зеленстрое фура перегородила проспект Ленина, Фото: 1
На Зеленстрое фура перегородила проспект Ленина, Фото: 2
На Зеленстрое фура перегородила проспект Ленина, Фото: 3
На Зеленстрое фура перегородила проспект Ленина, Фото: 4
На Зеленстрое фура перегородила проспект Ленина, Фото: 5
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:50 +8
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