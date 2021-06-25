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В Белевском районе пропал 80-летний грибник

В Белевском районе пропал 80-летний грибник

Поиском пенсионера занимаются волонтёры.

Представители отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 80-летнего Льва Петровича Белоусова, который накануне ушёл из дома в Белёве в лес и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серы. Одежда: камуфляжный костюм, панама.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)427-55-33 или 112.

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Тульская областьБелев
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