В Белевском районе пропал 80-летний грибник

Представители отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 80-летнего Льва Петровича Белоусова, который накануне ушёл из дома в Белёве в лес и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серы. Одежда: камуфляжный костюм, панама.