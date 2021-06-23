«Я просто хотел, чтобы она замолчала»: в Одоеве мужчину осудили за убийство сожительницы

Фото: архив Myslo.

В Одоеве 46-летний Виктор К. признан виновным в убийстве сожительницы.

Судом установлено, что днем 3 апреля обвиняемый находился вместе с сожительницей в одной из квартир дома, расположенного на улице Карла Маркса. Мужчина выпил энное количество спиртного, после чего уснул. Спустя некоторое время нетрезвая сожительница разбудила мужчину и начала ругаться: ей не понравилось, что он прекратил застолье.

Я ей говорил, чтобы она прекратила. Кричал на нее. Потом пошел на кухню за ножом, вернулся и ударил в грудь. Я просто хотел, чтобы она замолчала, –позже заявлял обвиняемый в суде.

От полученной раны женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда Виктору К. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме этого он выплатит дочери убитой женщины 800 000 рублей.