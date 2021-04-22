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Десять лет за тринадцать ножевых: в Венёве осудили пенсионера-убийцу

Десять лет за тринадцать ножевых: в Венёве осудили пенсионера-убийцу

Во время ссоры он зарезал своего знакомого его же перочинным ножом.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему жителю Веневского района. Он признан виновным в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 ноября прошлого года рецидивист выпивал вместе со своим приятелем. Между мужчинами произошла ссора – злоумышленник выбил из рук собутыльника перочинный нож и нанёс им потерпевшему не менее 13 ударов в грудь, шею и голову. Несчастный скончался на месте. Убийца получил десять лет колонии строгого режима.

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Тульская областьВеневский район

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