В Щекинском районе неделю ищут пропавшую женщину

О местонахождении Ольги Родионовой ничего не известно с 9 апреля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 53-летней Ольги Васильевны Родионовой (Соловьевой), которая 9 апреля вышла из дома в д. Хмелевец-Быстрый Щекинского района и пропала.

Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые до плеч. Одежда: предположительно, бирюзовая удлиненная куртка, чёрные брюки, коричневые замшевые полуботинки.