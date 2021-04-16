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В Щекинском районе неделю ищут пропавшую женщину

В Щекинском районе неделю ищут пропавшую женщину

О местонахождении Ольги Родионовой ничего не известно с 9 апреля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 53-летней Ольги Васильевны Родионовой (Соловьевой), которая 9 апреля вышла из дома в д. Хмелевец-Быстрый Щекинского района и пропала.

Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые до плеч. Одежда: предположительно, бирюзовая удлиненная куртка, чёрные брюки, коричневые замшевые полуботинки.

Если вы видели пропавшую – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 11.

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