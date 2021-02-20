В Новомосковске осудили мужчину, убившего знакомого тяпкой

Преступление произошло в октябре прошлого года. И обвиняемый, и погибший были ранее судимы.

В Новомосковске 37-летний ранее судимый за кражу мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью , повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в ночь со 2 на 3 октября прошлого года пьяный обвиняемый избил знакомого, также ранее судимого за кражу, садовой тяпкой. Причина – личная неприязнь. От полученных повреждений 57-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.