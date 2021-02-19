Безработный туляк осужден за покупку наркотиков

Гражданин был задержан сотрудниками УКОН УМВД России сразу же после покупки.

В Туле 42-летний житель Пролетарского округа признан виновным в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Пролетарского района. Судом установлено, что 8 октября прошлого года обвиняемый приобрел 4,98 г наркотиков. Сотрудники УКОН УМВД России задержали его сразу же после покупки. Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.