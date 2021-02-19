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Безработный туляк осужден за покупку наркотиков

Безработный туляк осужден за покупку наркотиков

Гражданин был задержан сотрудниками УКОН УМВД России сразу же после покупки.

В Туле 42-летний житель Пролетарского округа признан виновным в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Пролетарского района.
 
Судом установлено, что 8 октября прошлого года обвиняемый приобрел 4,98 г наркотиков. Сотрудники УКОН УМВД России задержали его сразу же после покупки. 
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:44 0
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