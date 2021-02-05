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По факту пожара с тремя погибшими в Новомосковске возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

По факту пожара с тремя погибшими в Новомосковске возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать неосторожность при обращении с огнем.

Следователи выясняют обстоятельства ночного пожара, в результате которого в Новомосковске погибли три человека. По данным регионального Следственного комитета, тела двух женщин и мужчины с признаками отравления угарным газом обнаружили после тушения.
 
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем.
 
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:41 +1
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