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В Щекино за получение взятки осудили сотрудника УФСИН

В Щекино за получение взятки осудили сотрудника УФСИН

26-летний гражданин за деньги пронес в колонию еду, телефон, сим-карты и нож.

В Щекино 26-летний прапорщик внутренней службы исправительной колонии строгого режима №7 признан виновным в получении взятки, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что обвиняемый,  трудившийся в колонии с 2018 года, за «вознаграждение» в 42 тысячи рублей пронес одному из заключенных еду, нож, мобильный телефон и сим-карты. 
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Кроме этого его лишат звания и ему будет запрещено занимать госдолжности в течение двух лет после окончания заключения.
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:23 0
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