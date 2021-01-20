В Щекино за получение взятки осудили сотрудника УФСИН

26-летний гражданин за деньги пронес в колонию еду, телефон, сим-карты и нож.

В Щекино 26-летний прапорщик внутренней службы исправительной колонии строгого режима №7 признан виновным в получении взятки, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый, трудившийся в колонии с 2018 года, за «вознаграждение» в 42 тысячи рублей пронес одному из заключенных еду, нож, мобильный телефон и сим-карты.

Решением суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Кроме этого его лишат звания и ему будет запрещено занимать госдолжности в течение двух лет после окончания заключения.