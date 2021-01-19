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В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель

В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель

Автомобиль загорелся во время движения.

Днем 19 января в районе пересечения Одоевского шоссе и автодороги М-2 «Крым» в Туле загорелась грузовая ГАЗель. По словам водителя, во время движения из-под капота автомобиля внезапно повалил дым.
 
Мужчина успел вырулить на обочину и выпрыгнуть из кабины. Первыми ему на помощь пришли водитель бетономешалки и проезжавшие мимо военные. С помощью воды в бетономешалке и огнетушителей они сбили пламя.
 
Через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые окончательно затушили грузовик и пролили моторный отсек, чтобы исключить возможность повторного возгорания.
 
Пострадавших в результате пожара нет.
Галерея
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 1
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 2
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 3
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 4
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 5
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 6
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 7
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 8
В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:02 +1
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