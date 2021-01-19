В Туле водитель бетономешалки и военные потушили горящую на трассе ГАЗель

Днем 19 января в районе пересечения Одоевского шоссе и автодороги М-2 «Крым» в Туле загорелась грузовая ГАЗель. По словам водителя, во время движения из-под капота автомобиля внезапно повалил дым.

Мужчина успел вырулить на обочину и выпрыгнуть из кабины. Первыми ему на помощь пришли водитель бетономешалки и проезжавшие мимо военные. С помощью воды в бетономешалке и огнетушителей они сбили пламя.

Через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые окончательно затушили грузовик и пролили моторный отсек, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Пострадавших в результате пожара нет.