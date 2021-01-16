Туляк обокрал спящую подругу в такси

Все, все пропало: телефон, деньги, золотой браслет.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.



С заявлением к стражам порядка обратилась 29-летняя жительница поселка Октябрьский. Она сообщила, что села в такси со знакомым и уснула. А когда проснулась, то обнаружила, что пропали 2 тысячи рублей, мобильник и золотой браслет.

Вычислить воришку оказалось довольно просто: 30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

P.S. телефон он продал, а браслет сдал в ломбард.





