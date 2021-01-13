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Безработный житель Новомосковска дважды обокрал забывчивого собутыльника

Безработный житель Новомосковска дважды обокрал забывчивого собутыльника

После совместного распития спиртного он воровал бытовую технику.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, 32-летний безработный ранее судимый злоумышленник познакомился с местным жителем и тот пригласил его к себе домой - выпить за знакомство. После того, как хозяин квартиры потерял возможность трезво глядеть на мир, его гость решил, что пора уходить. И прихватил с собой, видимо, на память о знакомстве, микроволновку и компьютер.
 
Через пару дней воришка наткнулся на собутыльника и в ходе беседы понял, что тот до сих пор не обнаружил, что его обокрали. Мужчины снова отправились выпить в квартиру потерпевшего и на этот раз после пьянки он лишился части бытовой техники. На следующее утро он стал подозревать, что его новый товарищ - не самый порядочный гражданин. После чего обратился в полицию. Ущерб от действий подозреваемого составил 27 тысяч рублей. 
 
Полицейские смогли найти злоумышленника и изъять похищенное. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:35 +7
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