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Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина

Накажи автохама: поворот через двойную сплошную на проспекте Ленина

А что, так можно было?

Наш читатель прислал в редакцию Myslo видеозапись нарушения ПДД. На кадрах видно, как «Ока» на проспекте Ленина повернула через двойную сплошную линию. Видимо, водитель очень торопился, поэтому наплевал на правила. 

Как сообщает читатель, инцидент произошел днем 19 октября.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Сюжет: Автохам71
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