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В Новомосковске мужчина напился и украл с товарищем несколько канализационных люков

В Новомосковске мужчина напился и украл с товарищем несколько канализационных люков

Кажется, это дело дурно пахнет.

В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на машину, которая проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора.
 
Росгвардейцы догнали подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться.
 
Мужчина подчинился требованиям, и в ходе проверки выяснилось, что он пьян и у него нет документов на автомобиль.
 
А в салоне машины были обнаружены товарищ водителя и несколько канализационных люков, которые, предположительно, чуть раньше мужчины украли на улице Мира.
 
Оба гражданина были переданы сотрудникам полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:40 +2
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