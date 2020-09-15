В Новомосковске мужчина напился и украл с товарищем несколько канализационных люков
Кажется, это дело дурно пахнет.
В Новомосковске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на машину, которая проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Росгвардейцы догнали подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться.
Мужчина подчинился требованиям, и в ходе проверки выяснилось, что он пьян и у него нет документов на автомобиль.
А в салоне машины были обнаружены товарищ водителя и несколько канализационных люков, которые, предположительно, чуть раньше мужчины украли на улице Мира.
Оба гражданина были переданы сотрудникам полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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