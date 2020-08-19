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Влюбленная тулячка пустила домой на ночь мужчину и пожалела об этом
Изображение Goran Horvat с сайта Pixabay.

Влюбленная тулячка пустила домой на ночь мужчину и пожалела об этом

Пока женщина спала, кавалер обокрал ее и уехал в другой город.

Богородицкие полицейские задержали подозреваемого в краже, которая была совершена долгое время назад. Предполагается, что дома у местной жительницы остался переночевать представитель цыганского этноса. Когда женщина проснулась, мужчины не было, а из жилища пропали золотое кольцо, цепочка и деньги.
 
«Реализовав преступный умысел, мужчина уехал из Богородицка и длительное время скрывался за пределами региона. Полицейские проводили оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника. В ходе проведенной работы удалось получить информацию, что подозреваемый в краже находится в Липецкой области», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские задержали мужчину и доставили его в райотдел для разбирательства. 46-летний неработающий и ранее судимый злоумышленник признался в содеянном.
 
Сейчас в МО МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
 
Стоит отметить, что женщина питала к задержанному нежные чувства и именно поэтому оставила его дома с ночевкой. 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +13
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