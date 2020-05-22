Фестиваль театральных коллективов «Федотовская весна -2020» пройдет в формате онлайн
Мероприятие состоится 23 мая в сообществе фестиваля в «ВКонтакте».
За окном вторая половина мая, начинает цвести сирень. На протяжении последних 6 лет это означало, что наступает время проведения театрального фестиваля «Федотовская весна» в Фёдоровке. 2020 год неожиданно для всех внес свои коррективы.
Организаторы долго думали, как поступить в этой ситуации. Ведь за время существования фестиваля у него появилось много преданных зрителей, а участники коллективов с нетерпением ждут встречи друг с другом, с усадьбой и её и неповторимой атмосферой.
И выход подсказала сама ситуация. За последние несколько месяцев многое в нашей жизни перенеслось в режим онлайн, поэтому событие пройдет в сообществе фестиваля «ВКонтакте».
Представляем вам программу фестиваля:
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13.00 Торжественное открытие фестиваля
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13.15 Литературно-музыкальное видео-приветствие из усадьбы
Г. Н. Федотовойот театрального коллектива «Маргаритка» Фёдоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова.
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13.30 Актриса Тульского академического театра драмы Инна Тарада. В. Высоцкий «Жили-были за морем».
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13.45 Театр — студия «Пигмалион» (г.Тула, ТулГУ). Отрывок из драмы
М. Ю. Лермонтова«Маскарад».
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14.30 Театральный коллектив «Радуга» Ясногорской ДШИ имени
М. П. Мусоргского. Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
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15.00 Театр-студия «Самоделкин» (Тула). Фрагмент из рассказа
А. П. Чехова«Крыжовник».
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15.30 Ясногорская центральная библиотека имени
В. В. Вересаева. Онлайн-тест «Волшебный мир театра».
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16.00 Театральный коллектив «Кукарямба» Ясногорской ДШИ имени
М. П. Мусоргского. «Всем, кого касается» по пьесе Д. Сидерос.
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17.30 Театр-студия «Лица» МБУК «Центр культурного развития «Вертикаль».
А. И. Писарев«Хлопотун, или Дело мастера боится».
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18.00 Народный театр «Исток» Киреевского районного ДК. «Мы так близки» (по рассказам А. Аверченко).
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19.00 Муниципальный домашний театр «У Гаши"(г. Богородицк) и «ТОТ-театр» (Эдинбург, Шотландия). «Жалобная книга» (по юмористическим рассказам А. П. Чехова).
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19.30 Торжественное закрытие фестиваля. Наталья Виляда, Юрий Сыровой, Виталий Мазаев «Ах, этот вечер!».
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