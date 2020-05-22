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Фестиваль театральных коллективов «Федотовская весна -2020» пройдет в формате онлайн

Фестиваль театральных коллективов «Федотовская весна -2020» пройдет в формате онлайн

Мероприятие состоится 23 мая в сообществе фестиваля в «ВКонтакте».

За окном вторая половина мая, начинает цвести сирень. На протяжении последних 6 лет это означало, что наступает время проведения театрального фестиваля «Федотовская весна» в Фёдоровке. 2020 год неожиданно для всех внес свои коррективы.
 
Организаторы долго думали, как поступить в этой ситуации. Ведь за время существования фестиваля у него появилось много преданных зрителей, а участники коллективов с нетерпением ждут встречи друг с другом, с усадьбой и её и неповторимой атмосферой.
 
И выход подсказала сама ситуация. За последние несколько месяцев многое в нашей жизни перенеслось в режим онлайн, поэтому событие пройдет в сообществе фестиваля «ВКонтакте».
 
Представляем вам программу фестиваля:
  • 13.00 Торжественное открытие фестиваля
  • 13.15 Литературно-музыкальное видео-приветствие из усадьбы Г. Н. Федотовой от театрального коллектива «Маргаритка» Фёдоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова.
  • 13.30 Актриса Тульского академического театра драмы Инна Тарада. В. Высоцкий «Жили-были за морем».
  • 13.45 Театр — студия «Пигмалион» (г.Тула, ТулГУ). Отрывок из драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
  • 14.30 Театральный коллектив «Радуга» Ясногорской ДШИ имени М. П. Мусоргского. Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
  • 15.00 Театр-студия «Самоделкин» (Тула). Фрагмент из рассказа А. П. Чехова «Крыжовник».
  • 15.30 Ясногорская центральная библиотека имени В. В. Вересаева. Онлайн-тест «Волшебный мир театра».
  • 16.00 Театральный коллектив «Кукарямба» Ясногорской ДШИ имени М. П. Мусоргского. «Всем, кого касается» по пьесе Д. Сидерос.
  • 17.30 Театр-студия «Лица» МБУК «Центр культурного развития «Вертикаль». А. И. Писарев «Хлопотун, или Дело мастера боится».
  • 18.00 Народный театр «Исток» Киреевского районного ДК. «Мы так близки» (по рассказам А. Аверченко).
  • 19.00 Муниципальный домашний театр «У Гаши"(г. Богородицк) и «ТОТ-театр» (Эдинбург, Шотландия). «Жалобная книга» (по юмористическим рассказам А. П. Чехова).
  • 19.30 Торжественное закрытие фестиваля. Наталья Виляда, Юрий Сыровой, Виталий Мазаев «Ах, этот вечер!».
 
 
 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:59 0
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