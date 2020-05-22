Фестиваль театральных коллективов «Федотовская весна -2020» пройдет в формате онлайн

Мероприятие состоится 23 мая в сообществе фестиваля в «ВКонтакте».

За окном вторая половина мая, начинает цвести сирень. На протяжении последних 6 лет это означало, что наступает время проведения театрального фестиваля «Федотовская весна» в Фёдоровке. 2020 год неожиданно для всех внес свои коррективы.

Организаторы долго думали, как поступить в этой ситуации. Ведь за время существования фестиваля у него появилось много преданных зрителей, а участники коллективов с нетерпением ждут встречи друг с другом, с усадьбой и её и неповторимой атмосферой.

И выход подсказала сама ситуация. За последние несколько месяцев многое в нашей жизни перенеслось в режим онлайн, поэтому событие пройдет в сообществе фестиваля « ВКонтакте ».

Представляем вам программу фестиваля: