В Заречье водитель «КамАЗа» устроил стихийную свалку

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В отношении мужчины был составлен административный протокол.

На улице Вяземской в Туле сотрудники отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле вместе с представителями районной администрации задержали водителя грузовика «КамАЗ», который сбрасывал строительный мусор на пустыре.

В отношении мужчины сотрудниками управления по административно-техническому надзору администрации Тулы был составлен протокол об административном правонарушении.