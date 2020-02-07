новости
новости
Регистрация
В Заречье водитель «КамАЗа» устроил стихийную свалку
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Заречье водитель «КамАЗа» устроил стихийную свалку

В отношении мужчины был составлен административный протокол.

На улице Вяземской в Туле сотрудники отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле вместе с представителями районной администрации задержали водителя грузовика «КамАЗ», который сбрасывал строительный мусор на пустыре.

В отношении мужчины сотрудниками управления по административно-техническому надзору администрации Тулы был составлен протокол об административном правонарушении.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:05 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулынезаконная свалкасброс мусорастроительный мусорполицияУМВД России по Туле
Место
ТулаЗаречьеулица Вяземская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском почти месяц ищут пропавшую 58-летнюю женщину
В Донском почти месяц ищут пропавшую 58-летнюю женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.