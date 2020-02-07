Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Заречье водитель «КамАЗа» устроил стихийную свалку
В отношении мужчины был составлен административный протокол.
На улице Вяземской в Туле сотрудники отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле вместе с представителями районной администрации задержали водителя грузовика «КамАЗ», который сбрасывал строительный мусор на пустыре.
В отношении мужчины сотрудниками управления по административно-техническому надзору администрации Тулы был составлен протокол об административном правонарушении.
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