Фото: vk.com/overheardk71.
Вооруженный налёт на ювелирный салон в Кимовске: сумма ущерба превысила миллион рублей
Преступников было двое и они скрылись на автомобиле.
Разбойное нападение на ювелирный салон в Кимовске совершили двое мужчин, которые скрывали свои лица под масками. Угрожая похожими на огнестрельное оружие предметами, они забрали ювелирные изделия, после чего скрылись на ожидавшем их автомобиле.
Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, преступление было совершено утром 30 января на ул. Крылова в Кимовске. Пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, оба преступника ростом примерно 180 см, глаза голубые, худощавого телосложения, были одеты в толстовки темного цвета.
Злоумышленники скрылись на ВАЗ-2114 темного цвета с нечитаемыми регистрационными знаками. Машина была припаркована с торца дома в проезде Павлова.
Полиция обращается за помощью к водителям автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали проезд Павлова в период с 10.00 до 10.45 утром 30 января, а также к очевидцам. Если у вас есть записи видеорегистраторов или информация, которая может помочь в раскрытии преступления, просьба позвонить по номеру (48735) 5-96-52 или 02.
UPD в 13.20: добавлена ориентировка на преступников.
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