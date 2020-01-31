Вооруженный налёт на ювелирный салон в Кимовске: сумма ущерба превысила миллион рублей

Фото: vk.com/overheardk71.

Преступников было двое и они скрылись на автомобиле.

Разбойное нападение на ювелирный салон в Кимовске совершили двое мужчин, которые скрывали свои лица под масками. Угрожая похожими на огнестрельное оружие предметами, они забрали ювелирные изделия, после чего скрылись на ожидавшем их автомобиле.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, преступление было совершено утром 30 января на ул. Крылова в Кимовске. Пострадавших в результате происшествия нет.