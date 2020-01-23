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В Туле на проспекте Ленина из-за ДТП образовалась огромная пробка

В Туле на проспекте Ленина из-за ДТП образовалась огромная пробка

Будьте внимательны!

Днем 23 января в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием двух грузовых «Газелей» и автомобиля «Рено Логан». По словам участников автоаварии, оба грузовика поворачивали на проспект с улицы Волнянского, а затем в результате касательного столкновения одна из «Газелей» врезалась в припаркованный «Логан».

В ДТП никто не пострадал.

Из-за участников аварии, которые перекрыли две полосы, на месте происшествия образовалась серьезная пробка. Как сообщает корреспондент Myslo, из-за затора ДТП не могут объехать некоторый общественный транспорт — те модели, которые не оснащены бензиновым или газовым двигателем.

Участники ДТП также рассказали, что ожидают приезда сотрудников ГИБДД уже около 40 минут.

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Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 1
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 2
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 3
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 4
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 5
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 6
Пробка на проспекте Ленина из-за ДТП, Фото: 7
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:44 +7
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