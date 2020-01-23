В Туле на проспекте Ленина из-за ДТП образовалась огромная пробка

Днем 23 января в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием двух грузовых «Газелей» и автомобиля «Рено Логан». По словам участников автоаварии, оба грузовика поворачивали на проспект с улицы Волнянского, а затем в результате касательного столкновения одна из «Газелей» врезалась в припаркованный «Логан».

В ДТП никто не пострадал.

Из-за участников аварии, которые перекрыли две полосы, на месте происшествия образовалась серьезная пробка. Как сообщает корреспондент Myslo, из-за затора ДТП не могут объехать некоторый общественный транспорт — те модели, которые не оснащены бензиновым или газовым двигателем.

Участники ДТП также рассказали, что ожидают приезда сотрудников ГИБДД уже около 40 минут.