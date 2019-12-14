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На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка

На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка

ДТП произошло на повороте с ул. Плеханова.

Как сообщил корреспондент Myslo, вечером 14 декабря, на ул. Марата в Туле произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

По словам водителя Daewoo Nexia, в момент столкновения он стоял, а трамвай поворачивал с ул. Плеханова. В свою очередь, водитель трамвая не понимает, почему легковушка оказалась так близко к ее транспортному средству и говорит, что не видела машину в момент поворота.

Пострадавших в результате ДТП нет. Все обстоятельства предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 1
На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 2
На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 3
На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 4
На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 5
На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 23:43 +4
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