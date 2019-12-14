На ул. Марата в Туле столкнулись трамвай и легковушка

Как сообщил корреспондент Myslo, вечером 14 декабря, на ул. Марата в Туле произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.



По словам водителя Daewoo Nexia, в момент столкновения он стоял, а трамвай поворачивал с ул. Плеханова. В свою очередь, водитель трамвая не понимает, почему легковушка оказалась так близко к ее транспортному средству и говорит, что не видела машину в момент поворота.



Пострадавших в результате ДТП нет. Все обстоятельства предстоит установить сотрудникам ГИБДД.