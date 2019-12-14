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Тулячка завоевала Кубок мира по боксу среди нефтяных стран
Фото предоставлены Федерацией бокса Тульской области.

Тулячка завоевала Кубок мира по боксу среди нефтяных стран

Поздравляем Дашу Абрамову!

11 декабря в Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа стартовал 17-ый Кубок мира по боксу среди нефтяных стран. Соревнования посвящены памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова.

Тульскую область в составе сборной России в весовой категории до 57 кг представляла Дарья Абрамова. Сегодня наша спортсменка стала победительницей турнира.

В финальном бою Даша оказалась сильнее своей соперницы Мириджоны Самадовой из Таджикистана. Как сообщает Федерация бокса Тульской области, на пути к финалу Дарья Абрамова также победила россиянок Екатерину Сычёву и Наталью Самохину.

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